Замглавы ФТС Ягодкину арестовали по делу о превышении полномочий

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Следствие полагает, что она причастна к махинациям с акцизными марками.

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Елена Ягодкина арестована на два месяца — до 26 мая. Ей предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В Басманном суде города Москвы сегодня рассматривали уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Следствие полагает, что Елена Ягодкина причастна к махинациям с акцизными марками. В результате ее действий, возможно, был нанесен ущерб, по предварительным данным, в 1,2 миллиарда рублей.

Следователь ходатайствовал о заключении Елены под стражу, так как подсчитал, что на свободе она может попытаться сбежать.

Свою вину замглавы ФТС не признала. Она отметила, что готова дать дополнительные показания в ходе расследования.

«Все 27 лет я действовала в рамках закона РФ. Я не планирую уклоняться от каких-либо следственных процедур, не планирую задействовать подставных свидетелей, прошу избрать для меня более мягкую меру пресечения. Я бы ходатайствовала о подписке о невыезде», — заявила Ягодкина.

Известно, что настоящее дело не связано с занимаемой в данный момент Ягодкиной должностью, речь идет о событиях, предшествующих ее руководству в ФТС РФ.

После рабочего совещания ее доставили в Следственный комитет РФ, а в кабинете Елены прошли обыски.

Елена Ягодкина — генерал-полковник таможенной службы. Там она работает с 1997 года, начинала с позиции инспектора отдела таможенных платежей Новосибирской таможни. С 2011-го была первым замначальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС, в 2018-м возглавила ведомство.

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