Оркестр исполнил номер «Памяти ушедших» на концерте «Пикника» в Петербурге

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Телеканал РЕН ТВ показывает благотворительный концерт, средства с которого будут направлены пострадавшим, в прямом эфире.

Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» на благотворительном концерте группы «Пикник» в Петербурге исполнил инструментальный номер «Памяти ушедших», посвященный жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Автором музыки является Мурат Кабардоков.

Музыканты «Пикника» начали концерт с минуты молчания. В исполнении рок-группы прозвучали ее знакомые песни: «Я — пущенная стрела», «Настоящие дни», «Египтянин», «Танго «Черная каракатица», «Великан», «От Кореи до Карелии», «Разноцветные ленты», «Под желтым солнцем» и другие.

27 марта «Пикник» проводит вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле», несмотря на сгоревшую в тот день аппаратуру. Вместе с коллективом на сцену вышел симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический».

РЕН ТВ транслирует памятный концерт. Вырученные на мероприятии средства направят на адресную помощь пострадавшим и семьям погибших, реабилитацию жертв теракта после лечения, а также приобретение необходимых медикаментов, оказание долгосрочной комплексной психологической и психосоциальной поддержки пострадавшим и их близким.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.