Посетители вечера памяти «Пикника» назвали мероприятие жестом солидарности

Фото, видео: Рыбаков Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Телеканал РЕН ТВ показывает благотворительный концерт, средства с которого будут направлены пострадавшим, в прямом эфире.

Посетители концерта «Пикника» в Петербурге, который проводится в память о жертвах теракта в «Крокусе», назвали мероприятие жестом солидарности.

Евгения Романенко, которая пришла вместе с сестрой Галиной на вечер памяти, отметила, что одной из целей теракта в «Крокусе» было запугать население. Она назвала верным решением то, что концерт решили не отменять, так как это один из жестов солидарности, а сам формат благотворительный.

«Нас, русских, сломать тяжело. Наоборот, я еще увереннее вошел. Я и так люблю эту команду, а когда произошло это, так теперь обязательно нужно идти», — сказал зритель Александр.

27 марта «Пикник» проводит вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле», несмотря на сгоревшую в тот день аппаратуру. Вместе с коллективом на сцену выйдет симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический».

РЕН ТВ транслирует памятный концерт. Вырученные на мероприятии средства направят на адресную помощь пострадавшим и семьям погибших, реабилитацию жертв теракта после лечения, а также приобретение необходимых медикаментов, оказание долгосрочной комплексной психологической и психосоциальной поддержки пострадавшим и их близким.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.