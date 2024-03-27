Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Между тем, Китай рекордно увеличит закупки «черного золота» из России.

Страны G7 обсуждают возможность понижения потолка цен на российскую нефть. Об этом рассказал помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

«Короткий ответ — да», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам чиновника, выступившего на брифинге для иностранных журналистов, США и их партнеры намерены сделать все, чтобы лишить Россию прибыли от доходов с продажи энергоресурсов. Кроме того, Пайатт отметил, что Запад стремится полностью отказаться от нефти из РФ и ввести запрет на импорт российского ядерного топлива в США, чтобы восстановить собственную промышленность.

С 5 февраля 2023-го потолок цен на нефтепродукты из России находится на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории топлива.

Между тем, Китай рекордно увеличит закупки российской нефти. В марте КНР намерена импортировать около 1,7 миллиона баррелей. Однако пока неясно, поступит ли вся российская нефть фактическим покупателям или частично будет разгружена на бондовые хранилища.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что СМИ узнали о закупках российского титана Западом на сотни миллионов долларов.