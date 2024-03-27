«Разум и время сыграют свою роль»: Швыдкой призвал не прекращать культурные контакты со странами-оппонентами

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Пройдет время, и шедевры отечественного кинематографа станут доступны мировому зрителю.

Отсутствие российских фильмов в программах крупных международных кинофестивалей — временное явление. Пройдет время, и шедевры отечественного кинематографа вновь будут доступны зрителям по всему миру.

Соответствующим мнением поделился специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» 28 марта.

С начала «украинского конфликта» Министерство культуры РФ столкнулось с чередой отмен российских кинопроектов. Огромное количество отечественных режиссеров и сценаристов на время лишились возможности претендовать на высшие награды и совершенствовать свое мастерство в контакте с зарубежными коллегами. Однако по словам Швыдкого, временные затруднения — не повод обрывать контакты с иностранными партнерами.

«Я уверен, что все-таки разум и время сыграют свою роль. У нас много фильмов, которые могли бы участвовать в разного рода фестивалях. Непросто Министерству культуры, но уверен, что эти картины там появятся так или иначе», — сказал он, отвечая на вопрос «Известий».

По словам Швыдкого, в последние два года попытки отменить российскую культуру практически наполовину изменили концепцию мировых фестивалей, что, в свою очередь, не идет на руку и самим организаторам. Однако очевидно, что все стороны «конфликта» стремятся к тому, чтобы как можно скорее прийти к компромиссу.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Собянин рассказал о возрождении кинопроизводства в столице.