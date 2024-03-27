Лидер группы «Пикник» объявил минуту молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Фото, видео: Синицын Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Музыканты организовали благотворительный концерт. Прямую трансляцию проводит РЕН ТВ.

В Петербурге благотворительный концерт группы «Пикник» в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокусе» начался с минуты молчания. Ее объявил лидер коллектива Эдмунд Шклярский.

Собранные средства направят раненым и семьям погибших в результате теракта. Совместно с группой «Пикник» для пришедших сегодня выступит симфонический оркестр «Таврический».

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 140 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Предварительно, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие песни исполнят музыканты «Пикника» на концерте в Петербурге.