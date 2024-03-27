«Акт гражданской позиции»: поклонница группы «Пикник» посетила вечер памяти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Телеканал РЕН ТВ показывает благотворительный концерт, средства с которого будут направлены пострадавшим, в прямом эфире.

Поклонница группы «Пикник» Елена Белова приехала на благотворительный вечер, организованный любимыми музыкантами, чтобы выразить акт гражданской позиции. Об этом она рассказала 5-tv.ru.

«Билеты купили позавчера. Выразить акт гражданской позиции, безусловно. В принципе, я большой поклонник группы „Пикник“», — сказала Елена.

Концерт группы «Пикник» и симфонического оркестра «Таврический» состоится в большом концертном зале «Октябрьский». Деньги, которые удастся получить в рамках акции, будут направлены на адресную помощь пострадавшим и их родным, реабилитацию пострадавших, в том числе приобретение средств реабилитации и лекарств. Также на полученные средства возможно будет оплатить жертвам теракта социально-бытовые нужды, психологическую и психосоциальную помощь.

Телеканал РЕН ТВ показывает благотворительный концерт, средства с которого будут направлены пострадавшим, в прямом эфире. Руководство телеканала приняло решение провести трансляцию без рекламы, а также намерено призвать телезрителей присоединится к благотворительной акции.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 140 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Предварительно, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что выжившие в теракте в «Крокусе» супруги приехали на вечер памяти в Петербург.