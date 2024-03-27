Выжившие в теракте в «Крокусе» супруги приехали на вечер памяти в Петербург

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Телеканал РЕН ТВ покажет благотворительный концерт группы «Пикник», средства с которого будут направлены пострадавшим, в прямом эфире.

Жители Москвы Ольга и Ефим Фидря приехали в Санкт-Петербург, чтобы посетить концерт группы «Пикник». Москвичи стали одними из тех, кто выжил 22 марта в теракте в «Крокус Сити Холле».

Ольга и Ефир рассказывают, как они не успели добраться до зрительного зала — услышали звуки стрельбы еще в фойе «Крокуса». Когда все началось, вместе с другими людьми они забаррикадировались от террористов в одном из туалетов.

Мужчина признается, что не сразу понял, что на самом деле происходит. Фидря даже поспешили ко вдоху в зрительный зал, думая, что опаздывают на концерт и музыканты уже вышли на сцену.

«Услышали выстрелы и поняли, что что-то происходит не то, и побежали в другом направлении на минус первый этаж. Скрылись с небольшой группой людей в туалете. Закрылись просто, держали дверь. Надеялись, что террористы нас не найдут. Когда стал уже слишком сильный дым — тяжело дышать, вышли через подземную парковку на улицу», — рассказал Ефим.

Концерт группы «Пикник» и симфонического оркестра «Таврический» состоится в большом концертном зале «Октябрьский». Деньги, которые удастся получить в рамках акции, будут направлены на адресную помощь пострадавшим и их родным, реабилитацию пострадавших, в том числе приобретение средств реабилитации и лекарств. Также на полученные средства возможно будет оплатить жертвам теракта социально-бытовые нужды, психологическую и психосоциальную помощь.

Телеканал РЕН ТВ покажет благотворительный концерт, средства с которого будут направлены пострадавшим, в прямом эфире. Руководство телеканала приняло решение провести трансляцию без рекламы, а также намерено призвать телезрителей присоединится к благотворительной акции.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 140 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Предварительно, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, какие песни исполнят музыканты «Пикник» на концерте в Петербурге.