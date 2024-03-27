Резко стало плохо: в Москве экстренно госпитализирована 83-летняя Светличная Сегодня, 19:03 Алина Крылова 943 943 83-летняя Светлана Светличная попала в реанимацию из-за проблем с сердцем

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Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Звезда советского кино пожаловалась на недомогание и боли в области сердца.