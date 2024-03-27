Путин совершил первую после выборов региональную поездку

Фото, видео: 5-tv.ru

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Во время официального визита глава государства посетил выставочный комплекс «Музейные ряды».

Президент России Владимир Путин 27 марта начал визит в Тверскую область. Регион стал первым в деловой поездке, который глава посетил после выборов главы государства.

Первым городом, в который наведался президент, стал Торжок. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, на котором глава государства общается с сотрудниками выставочного комплекса «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея. Высокопоставленному гостю показали уникальные экспонаты, считающиеся местным достоянием, провели через залы, успешно сохранившие в себе многовековую историю.

Символом посещения Путиным музея стала уникальная коллекция берестяных грамот, сохранившаяся практически в первозданном виде с момента ее обнаружения.

«Поверьте, мне, как жителю города, и тем горожанам, которые собрались вас встречать, это очень важно. Торжок уникален тем, что благодаря своему местоположению, через него проезжало сотни известных, знаменитых людей», — провела эскурс в историю для важного гостя лектор.

После визита в музей Путин намерен посетить музейный комплекс «Гостиница Пожарских», где проведет встречу с работниками культуры Тверской области, анонсировал пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков. После этого у главы государства запланированы беседа с губернатором Тверской области Игорем Руденей, а также посещение государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ, уточнил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин встретился с лидерами парламентских фракций в Кремле.