Гладков: российские ПВО успешно уничтожили три летевших к Белгороду беспилотника

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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О результатах проведения контроперации отчитался губернатор Вячеслав Гладков.

Российские ПВО успешно сбили три летевших к Белгороду беспилотника ВСУ. О результатах успешной контроперации в Telegram-канале отчитался губернатор региона, Вячеслав Гладков.

По предварительной информации главы региона, российские военные вовремя засекли и предотвратили попытку диверсии в небе над городом. Сразу три дрона были нейтрализованы на подлете к земле. Информация о пострадавших уточняется.

«В Белгородском районе системой ПВО сбито 3 БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — прокомментировал он.

За несколько часов до этого Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотник попытался прорвать оборону ВС РФ, но был уничтожен.

Чуть ранее на границе с Белгородской областью установили заслон из «Градов». Зарекомендовавшая себя во времени система обеспечивает высокий уровень безопасности, стоит на страже любых атак, сводит на нет любые попытки украинских боевиков провести диверсию.

До этого 5-tv.ru писал, что Украина пыталась атаковать Белгородскую область с применением РСЗО «Град».