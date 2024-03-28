Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Zoonar.com / Yuri Arcurs peo; Telegram / ЛОР КЛИНИКА ЗАЙЦЕВА / lor_klinika_zaytseva; 5-tv.ru

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Эксперты из разных сфер попытались ответить на извечный вопрос.

Современный мир полон трудностей и бед, и многие не понимают, как жить дальше. Эксперты из разных сфер попытались ответить 5-tv.ru на извечный вопрос.

Не замыкайтесь в себе

Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев подчеркнул, что смысл жизни всегда есть, и он отличается в зависимости от возраста и, например, места проживания. Человек, который теряет вектор направления, вектор мышления, он, в том числе, теряет себя и смысл жизни.

В каком бы возрасте, эмоциональном и финансовом состоянии человек ни находился, всегда нужно ставить себе жизненные цели. Они могут иметь и краткосрочный характер, и долгосрочную перспективу.

А для того, чтобы была цель в жизни, по мнению эксперта, нужно быть, в первую очередь, здоровым во всех планах человеком. Нужно быть духовно обогащенным и физически бодрым.

Для этого нужно отказаться от вредных привычек. Так как алкоголизация способствует инверсии, то есть изменению сознания.

Также курение своим токсическим действием влияет на головной мозг. Туда же относятся таблетированные формы, инъекции внутримышечные и внутривенные, токсикология — все это меняет сознание человека.

Таких людей кандидат медицинских наук называет «потеряшками». Это люди, которые ищут новые ощущения, притупляющие поиск цели.

«Смысл жизни будет тогда, если человек образован с детства или образован настолько, насколько он считает это необходимым и правильным. Но, если человек невежда, и в профессиональном смысле, и в обывательском смысле — это очень плохо. Человек должен интересоваться всем», — отмечает эксперт.

А когда будущий профессионал в чем-то преуспевает, нужно этим опытом поделиться с другими. В отдаче и помощи другим тоже есть смысл жизни.

Обязательно нужно чего-то хотеть от жизни, а потом достигать своих желаний. Еще одна важная составляющая — диалоговость.

Человек должен хотеть находиться в диалоге с другим человеком. Контакт с себе подобными очень важен.

Поговорка: «В споре рождается истина» отражает это явление. Зайцев уверен, что если человек замыкается в самом себе, то смысл жизни теряется и утрачивается.

Диалог и спор дают возможность мыслить и посмотреть на ситуацию под другим углом. В жизни есть смысл, если рядом находятся интересные собеседники.

Быть самодостаточным человеком тоже хорошо. Когда у человека есть собственное отношение к происходящему, какому-то событию, к прочитанной книги — это помогает быть уверенным в себе.

Цели в жизни должны быть разные — например, финансовые тоже должны быть. Нужно стремиться к достатку, который необходим для комфортного существования.

Достаток и ценности у всех разные. Кому-то нужен вертолет, а кому-то достаточно прогуляться в парке.

Главная цель — это приносить пользу людям, считает эксперт. Польза может проявляться абсолютно по-разному.

Кто-то лечит других, другие освещают новости, третьи учат основам жизни. Приносить пользу себе и окружающим можно по-разному.

Ведь очень страшно потом сожалеть о бесцельно прожитых годах. Чтобы не унывать, нужно помнить: депрессивное состояние можно излечить общением, вкусной едой, прогулками, природой.

Но, как только человек начинает замыкаться, жизнь теряет краски, поэтому нужны единомышленники. Вот в этом еще одна цель, а дальше будут открываться новые горизонты, новые интересы.

Также стимулом жить являются дети — это история замкнутого круга, цикла. Сначала ребятишки маленькие и им нужно внимание уделять.

А потом они взрослеют и сами рожают детей. Прекрасный момент общения на разных возрастных этапах.

«Главное, не потеряться в этом цикле и не остаться одному. Чтобы на любом возрастном отрезке было интересно жить, и, чтобы не было одиночества. Потому что одиночество — это ужасная история. А для этого нужно работать над собой, в том числе, в этом тоже цель в жизни», — подчеркивает специалист.

Нужно самим быть интересным собеседником и обогащаться новыми знаниями. А также быть обязательно дружелюбным человеком.

Не сдавайтесь

www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Еще один эксперт, кандидат психологических наук Юрий Гниненко рассказал, как не утратить смысл жизни. Нужно не терять надежду и никогда не сдаваться: взгляды на будущее нужно как можно раньше постараться материализовать в душе и потом двигаться вперед.

«Нужно иметь позитивные цели. И осознать их, как можно быстрее. Потому что, если эти цели осознать только под старость, то это будет плохо. Нужно пытаться их для себя хотя бы сформулировать», — отмечает специалист.

Нужно честно представлять свои возможности и желания. Например, ученица Гниненко проучилась на одной специальности, а мечтала всю жизнь стать профессионалом в другой профессии. У нее не получилось правильно сформулировать цель.

Продолжение рода

www.globallookpress.com / West Coast Surfer; Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Астроном Владимир Сурдин уверен, что смысл жизни заключается в продолжении рода. Тогда все будет идти своим чередом, потомство продолжит историю и сохранит баланс.

«Если живые существа не будут продолжать размножаться, то они вымрут. Это главное –размножаться», — считает астроном.

Помнить о ценностях

Психодраматерапевт Ольга Малинина в беседе с изданием aif.ru также ответила на вопрос, как пережить моменты отчаяния и не утратить смысл жизни. Бессмысленность может стать результатом социального неравенства и экономической несправедливости. Это стало возможным благодаря доступности информации, которая показывает совсем разные жизни и уровень дохода людей.

У многих это может вызвать злость, чувство несправедливости, неудовлетворение, бессилие и бессмысленность каких-либо действий. Для этого случая нет простого ответа, если «А», делай «Б».

Но можно обратиться за помощью к специалисту и попробовать вместе посмотреть на сложившуюся ситуацию и возможные варианты выхода из нее. Ведь смысл жизни — это мыслительная конструкция, которая определяется каждым человеком самостоятельно.

Нет ни одного смысла, который подойдет всем людям. Ни один смысл не сработает для конкретного человека, если он не сделает чужой внешний смысл своим внутренним.

Очень важно, чтобы каждый сам проделал работу по поиску и созданию своего собственного смысла. Только таким образом абстрактные слова приобретут ценность, и человек будет им следовать в течение своей жизни.

Смысл может постоянно меняться. Главное, не терять контакт со своими ценностями — следование своим ценностям помогает обрести смысл.

Нужно определиться со своими ценностями, без которых человек не видит свою жизнь. А также стоит не забывать о том, что приносит удовольствие.

После того, как будет сформирован список, важно внимательно посмотреть на него и подумать о том, благодаря каким действиям это будет проявляться в жизни. Из этих размышлений вырастет новый пункт под названием «реализация смыслов».

Всегда важно помнить о том, что жизнь длинная и многообразная. Она позволяет попробовать все, что угодно: замужество, рождение детей, различные профессии, изучение языков, переезд, общение с разными людьми, развлечения, увлечения.

Нужно не зацикливаться на одном, а найти то, что принесет радость. Смысл жизни у каждого свой, он может меняться и преображаться — но самое трудное не потерять его.

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