Более 140 заявлений о пропаже людей при теракте в «Крокусе» поступило в СК

СК сообщил о 143 заявлениях по пропаже людей при теракте в «Крокусе»

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Тем временем удалось опознать 84 тела.

В Следственный комитет России поступило 143 заявления о пропаже людей во время теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта», — говорится в сообщении.

Тем временем удалось опознать 84 тела, в том числе пять тел детей в возрасте от девяти до 16 лет. В СК добавили, что процедура опознания продолжается, проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 140 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России рассмотрит обращение депутатов Госдумы и общественных деятелей о расследовании организации Западом терактов против РФ.