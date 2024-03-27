РЕН ТВ покажет вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото, видео: Шамуков Руслан / ТАСС; 5-tv.ru

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Благотворительный концерт организовала группа «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический».

Группа «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический» готовятся провести вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Он начнется сегодня в 19:00 в Петербурге. Телеканал РЕН ТВ покажет благотворительный концерт, средства с которого будут направлены пострадавшим, в прямом эфире.

Концерт пройдет в большом концертном зале «Октябрьский». Руководство телеканала приняло решение провести трансляцию без рекламы, а также намерено призвать телезрителей присоединится к благотворительной акции.

«С „Пикником“ нас связывают давние тесные отношения. С первых секунд теракта мы были на связи с группой и, конечно, тяжело переживали все случившееся. Концерт состоится назло всем уродам и врагам, которые решили, что нас можно сломить или запугать. РЕН ТВ — народный канал, мы не могли остаться в стороне, и не поддержать пострадавших, родственников тех, кто погиб, поклонников Пикника и саму группу. Совместно с благотворительным фондом „Гольфстрим“ мы проработали возможность сбора средств для пострадавших и семей жертв теракта во время прямого эфира. Уверен, что наши телезрители активно присоединятся к этой акции», — прокомментировал генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин.

Отмечается, что музыкантам сначала предлагали провести концерт в студии, однако они приняли героическое решение выступить вживую.

Деньги, которые удастся получить в рамках акции, будут направлены на адресную помощь пострадавшим и их родным, реабилитацию пострадавших, в том числе приобретение средств реабилитации и лекарств. Также на полученные средства возможно будет оплатить жертвам теракта социально-бытовые нужды, психологическую и психосоциальную помощь.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек, количество пострадавших выросло до 360. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 140 заявлений о пропаже людей при теракте в «Крокусе» поступило в СК.