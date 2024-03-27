Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Страшная трагедия, оборвавшая 143 жизни, произошла вечером 22 марта.

Военные эксперты в США находят все больше опровержений версии о том, что ответственность за произошедшее несет запрещенная в России организация ИГ*. Такое мнение выразил бывший офицер разведки США Скотт Ритттер.

По его словам, слишком многое указывает на причатность Штатов.

«Они вели коммуникацию с людьми на украинской стороне, чтобы открыть проход через границу. Это означает, что они возвращались к тем, кто их вербовал и обучал, к украинской военной разведке ГУР, которая является тем же самым, что ЦРУ и MI6. За этим стопроцентно стоит Америка», — подчеркнул Скотт Риттер.

Трагедия в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла незадолго до выстулпения группы «Пикник» вечером 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в здание концертного зала и начали расстреливать всех, кто попадался под руку, включая детей. Затем — сожгли концертный зал.

Спасатели несколько суток вели поисковые работы на месте теракта. В результате трагедии, по последним данным, скончались 143 человека, включая несовершеннолетних. Процедура опознания все еще не завершена.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ.