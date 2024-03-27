Курский автобус без тормозов чуть не убил сразу 10 человек

Десять человек пострадали в жестком ДТП с автобусом в Курске

Фото, видео: Telegram / Типичный Курск / kursk_tipich; 5-tv.ru

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Транспортное средство на полном ходу влетело сразу в шесть машин. Люди чудом не погибли.

Жуткое ДТП в Курске едва не унесло жизни десятка человек. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором запечатлен момент аварии с участием автобуса.

Как выяснилось позднее, у него отказали тормоза и он на полном ходу снес еще шесть машин. Один из автомобилей мгновенно загорелся, люди чудом успели из него выбраться.

Всего в результате аварии пострадали десять человек, шестеро из них, в том числе двое детей госпитализировали, остальным медики оказали помощь на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в жестком ДТП в Якутии погибли четыре человека. На 37-м километре трассы столкнулись легковая машина Toyota Corolla и микроавтобус УАЗ. К сожалению, шансов на спасение у несчастных почти не было.