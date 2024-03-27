У них не было выбора: как случайные прохожие спасали людей из полыхающего «Крокуса»

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Тот вечер 22 марта россияне не забудут никогда. Вооруженные террористы лишили жизней 143 ни в чем не повинных человека, включая детей.

Среди посетителей «Крокус Сити Холла» было немало тех, кто в первые минуты теракта растерялся. Парализованные страхом люди не понимали, что делать, куда бежать. Выжить им помогли случайные люди. Эти — без преувеличения — герои — на себе выносили пострадавших, выталкивали запаниковавших зрителей к выходам, перевязывали раны. О том, как пришлось спасать и спасаться, в том кровавом хаосе — расскажет корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Он оказался среди опоздавших на концерт «Пикника» и попал в самый эпицентр стрельбы. Кайрат стал одним из первых, кто в тот трагический вечер, спас два десятка человек от террористов. Он услышал автоматную очередь и начал выводить людей из холла, наугад двигался к выходу.

«Смотрю, сзади уже люди за мной люди бегут, очень много людей. И дальше мы побежали. Ору: „Где выход?“ Один человек, это сотрудник, скорее всего, я не знаю. Он сказал: „Там, впереди“. И мы все туда побежали, и я увидел дверь, надпись „Выход“. Дверь открываю, там увидел уже улицу, и мы все туда побежали. За мной все люди вышли оттуда», — отметил Кайрат.

Многие, кто находился в зале в момент стрельбы были в панике и не могли самостоятельно спастись. На помощь приходили абсолютно случайные люди.

Так, супруга Андрея Борзова получила ранение. Мужчина спас и ее, и тех, кто попадался по пути к выходу. Илья Красников спас более 100 человек: он уже вышел из «Крокуса», но, услышав крики о помощи, вернулся обратно и начал помогать: выводил людей, оказывал им первую помощь.

Одной из спасенных Ильей стала Ксения Федорова. Она вместе со всеми начала спускаться по эскалатору, ориентировалась на его голос. Уже знала: спасение –близко.

«Услышали, что на первом этаже разбили окно –рискнули бежать по эскалатору через окно, когда я была на втором этаже, подумала, надо записать голосовое маме. Это ужасно — последнее голосовое», — рассказала женщина.

Александр Шумилин, обычный таксист, уводил ничего не понимающих людей подальше от главного входа.

«Девочка находилась у фасада здания, стояла столбом, не можем никаких действий предпринимать –ее эвакуировать пришлось», — вспоминал он.

В тот момент люди были едины как никогда. Те, кто мог, помогал незнакомым спастись от террористов и выжить в этой неравной схватке.

Немногие, кто пережил самый ужасный момент в своей жизни и был на волосок от смерти, нашли в себе силы и смелость прийти к «Крокус Сити Холлу» после теракта. Воспоминания пока слишком свежи, а душевные раны заживут еще нескоро.