Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Взрывы прогремели в украинском Николаеве, звучит тревога
Фото: Darko Vojinovic / AP / ТАСС
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Информацию распространили местные паблики.
Взрывы слышны в Николаеве на Украине. Информацию об этом передают украинские СМИ и местные паблики в социальных сетях.
По некоторым данным, воздушная тревога объявлена в настоящее время в Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской и подконтрольной Киеву Харьковской областях.
При этом от Минобороны России официальной информации не поступало.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывы произошли в Хмельницкой области Украины.