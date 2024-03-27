Военный эксперт Бронк: без помощи США Украина потеряет еще больше территорий

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Причиной тому зарубежные аналитики называют неспособность США договориться о бесперебойных военных поставках Киеву.

Украина может потерять еще больше территорий и боевиков ВСУ из-за того, что власти США не могут договориться между собой о новом пакете помощи. С таким заявлением выступил эксперт по авиации из аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк.

По его мнению, положение киевского режима становится все хуже, а неспособность Штатов продолжать бесперебойную поддержку чревата для Украины почти катастрофическими последствиями.

«Без предоставления США дополнительной помощи очень трудно представить, как украинцы смогут избежать потери позиций, что потенциально будет катастрофическим, когда дело дойдет до крупного российского наступления летом», — передает мнение аналитика Business Insider.

А военный эксперт Джордж Баррос считает, что Украине рано или поздно придется «уступить территорию» из-за дефицита вооружения, арсенал которого ВСУ не могут пополнить все по той же основной причине — задержке американской помощи. Также среди грядущих последствий этого аналитики называют потери и среди личного состава ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи.

Например, в США уже несколько месяцев переносятся слушания в Конгрессе, в рамках которых администрация президента Джо Байдена пытается «продавать» военную помощь киевскому режиму на 60 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, как ВСУ лишились семи шведских танков Strv 122.