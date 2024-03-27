Следствие требует арестовать замглавы Федеральной таможенной службы Ягодкину

Замглавы ФТС Ягодкиной грозит до 10 лет лишения свободы за превышение полномочий

Фото: Гребенщиков Михаил / ТАСС

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В чем обвиняют чиновницу?

Следственный комитет ходатайствует об аресте заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России Елены Ягодкиной. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

«В суд поступили материалы по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ягодкиной Елены Владимировны», — говорится в карточке дела.

Ягодкина обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия. Замруководителю ФТС может грозить до десяти лет лишения свободы.

Елена Ягодкина — генерал-полковник таможенной службы. Там она работает с 1997 года, начинала с позиции инспектора отдела таможенных платежей Новосибирской таможни. С 2011-го была первым замначальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС, в 2018-м возглавила ведомство.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании в Москве замглавы ФТС России Елены Ягодкиной.