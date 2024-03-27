В Ростове-на-Дону задержали вербовщиков экстремистской ячейки «Алля-Аят»*

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Они, по данным силовиков, могли привлекать в свои ряды горожан.

В Ростове-на-Дону сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали главаря и пятерых участников экстремистской ячейки «Алля-Аят»*. Как стало известно 5-tv.ru, члены организации могли вербовать в свои ряды местных жителей.

«Участники данного оккультно-религиозного движения, вопреки судебному запрету, пропагандировали собственный метод псевдо-оздоровления и самолечения, изначально получившего свое распространение на территории Республики Казахстан», — сообщает источник.

«Алля-Аят»* — оккультно-религиозное учение, зародившееся в конце 1980-х годов на территории Казахстана. Последователи учения отказывались от помощи врачей, веря, что все недуги излечит солнце, соленый чай и заклинания. За 25 лет существования секты в России десятки ее последователей умерли, потому что верили в это, а не настоящим врачам.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в России задержаны 49 подозреваемых в финансировании террористов Сирии.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ