В Калуге началось серийное производство Citroen C5 Aircross

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Евгений Багдасаров

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Старт продаж намечен уже на середину мая 2024 года.

В Калуге началось серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross, налаженное на заводе «ПСМА Рус».

В качестве импортера, дистрибьютора и производителя выступает ООО «Автомобильные технологии». По словам директора по стратегическому развитию компании Павла Безрученко, старт продаж, которые будут осуществляться через дилерскую сеть в 40 автосалонов, намечен уже на середину мая текущего года.

Стоимость Citroen C5 Aircross будет составлять примерно 4,3 миллиона рублей. Автомобили обладают мощностью в 175 лошадиных сил, оснащены автоматической коробкой передач, шестью подушками безопасности, двухзонным климат-контролем и бесключевым доступом.

В целом, предприятие планирует выпускать около 180 тысяч машин в год. Сборка авто ведется при поддержке восточного партнера.

Завод «ПСМА Рус» приостановил работу в апреле 2022 года, возобновив производство только в 2024-м.

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