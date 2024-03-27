Суд вынес заочный приговор участнице группы Pussy Riot Люсе Штейн

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда

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Скандально известная активистка признана виновной в распространении фейков о российской армии.

Бывший столичный депутат, участница группы Pussy Riot Людмила (Люся) Штейн приговорена к шести годам и 15 суткам заключения за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Заочный приговор вынес Басманный суд Москвы, передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Окончательно назначить Штейн Людмиле Петровне наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет 15 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — вынес вердикт судья.

Также в ближайшие три с половиной года Штейн не имеет права заниматься администрированием сайтов. Приговор в законную силу не вступил.

На скамью подсудимых оппозиционная активистка попадала и ранее: в январе 2021 года за участие в митинге, в июне — за неповиновение сотрудникам полиции, а декабре того же года — за пропаганду нацисткой символики.

Сейчас Штейн находится за пределами России.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что художницу Скочиленко приговорили к семи годам тюрьмы за фейки о ВС РФ.