Малофеева исключили из состава Всемирного русского народного собора

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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Решение было принято на внеочередном съезде ВРНС.

Предпринимателя Константина Малофеева сняли с должности заместителя главы Всемирного русского народного собора. Об этом уведомляет ВРНС.

Решение было принято на внеочередном съезде ВРНС под председательством патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Малофеева сменит Сергей Рудов, который занимал пост руководителя секретариата Всемирного русского народного собора.

«Организация займется формированием образа будущего России и, главное, разработкой и реализацией практических инициатив по его достижению», — говорится в сообщении Всемирного русского народного собора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе внеочередного съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС) сделал заявление.