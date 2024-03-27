Путин обсудил с лидером Мали сотрудничество в борьбе с терроризмом
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Фото, видео: Никольский Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
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Гойтой между тем и осудил теракт в «Крокус Сити Холле».
Взаимодействие по борьбе с терроризмом обсудил Владимир Путин с президентом переходного периода Республики Мали.
В телефонном разговоре с президентом России Ассими Гойтой решительно осудил террористический акт, который унес жизни больше 100 человек, а также выразил глубокие соболезнования всем россиянам в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».