Путин обсудил с лидером Мали сотрудничество в борьбе с терроризмом Сегодня, 15:03 28 28

Фото, видео: Никольский Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Гойтой между тем и осудил теракт в «Крокус Сити Холле».