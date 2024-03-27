Выгодный тариф: Госдума хочет сделать интернет еще доступнее

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Интернет-провайдерам могут разрешить не платить управляющим компаниям за установку оборудования в многоквартирных домах.

И в ближайшее время может появиться еще одно нововведение, оно касается интернет-провайдеров. Госдума хочет освободить их от платы за установку оборудования в многоквартирных домах, которую зачастую требует управляющая компания.

Такие изменения должны обеспечить потребителям свободный выбор провайдеров. А еще избавить рынок от нечестной конкуренции. Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская узнала детали.

Двадцать тысяч в месяц Руслан тратит на интернет в коворкинге. Работать в своей квартире видеограф не может — домашний интернет не тянет. Подключить другого провайдера не дают.

«При вызове мастеров они сказали, что их оборудования дома нет. Мне приходится искать какие-то коворкинги», — жалуется видеограф Руслан Кореньков.

Как объясняли Руслану, процедура входа для оператора слишком сложная. Пока, по законодательству, провайдер должен получить одобрение двух третей собственников, если для установки оборудования нужно долбить стены и перекрытия.

В специальном помещении провайдер устанавливает оборудование, которое обеспечивает интернетом жителей дома, вот так оно выглядит. Конкретно в этом подъезде работают три провайдера — соответственно три шкафа. И отсюда к каждой квартире по коммуникационной шахте протягивают кабели. Чаще всего операторы связи еще на этапе строительства занимают все коммуникационные шахты.

«Крупные операторы заранее договариваются со строителями, с управляющими компаниями, заходят туда на стадии того же самого строительства, закапывают свои коммуникации, и впоследствии маленькие операторы, которые планируют заходить в тот или иной дом даже, может быть, заявку оставляют, зайти туда уже не могут», — рассказал генеральный директор оператора связи Евгений Иванов.

В Госдуме решили сделать доступ провайдеров связи в многоквартирные дома свободным. Это значит, что компания сможет установить свое оборудование по заявке даже одного жильца и ничего не платить за размещение.

«Раньше до принятия этого закона была такая монополия, это даже называли „Телеком-рабство“, связанное с тем, какая у вас есть интернет-компания в доме, такой вы пользуетесь. С изменением законодательства появится сегодня свобода выбора, доступ к общедомовому имуществу будет облегчен», — отметил эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

Законопроект стимулирует конкуренцию и, вероятно, поможет снизить цены. Но некоторые эксперты в сфере ЖКХ считают, что и изъянов много — провайдеры, входящие в любое время в любом виде, завесят подъезды паутиной проводов

«Если он будет принят провайдеры, любые провайдеры, смогут заходить в любой дом без согласия собственника, без согласования с управляющей организацией, проекта размещения, без соблюдения строительных норм и правил и безответственности за конкретные провода, которые могут быть источником пожара», — считает председатель жилищного союза, юрист Константин Крохин.

В ближайшее время должны появиться типовые технические требования к монтажу сетей связи. Провайдеры не смогут устанавливать их хаотично. А уже работающие компании — привести свои коммуникации в соответствие с ними в течение года.

«Теперь же все будет регулироваться специальными правилами, которые тоже предстоит разработать нашему правительству и там уже будет конкретно сформулированы унифицированные требования для всех, каким образом провайдер заходит, каким образом размещает, в каких местах какое-то будет оборудование», — пояснил руководитель практики ЖКХ в московской коллегии адвокатов Сергей Сергеев.

Кроме того, кабинет министров установит и порядок возмещения ущерба, который могут нанести провайдеры при монтаже сетей. У правительства будет четыре месяца на принятие нормативных актов после вступления закона в силу.