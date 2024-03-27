VK проведет открытые уроки о технологиях безопасного входа в цифровые сервисы

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Школьники по всей стране смогут узнать, как правильно защищать данные в сети.

VK проведет открытые уроки для российских школьников и расскажет им про основы кибербезопасности в рамках нового сезона просветительского проекта «Цифровой ликбез». Пройдут занятия на платформе АНО «Цифровая экономика».

Ученикам расскажут, как правильно хранить свои данные в сети, а также как сохранить конфиденциальность информации в интернете. В дополнение школьникам раскроют секреты, как попросить в будущем карьеру в сфере кибербезопасности.

Проект включает в себя также методические материалы для учителей, которые они смогут внедрить в свои уроки для всех классов — от 1 до 11. Уроки были подготовлены экспертами VK.

Вице-президент, директор по информационной безопасности VK Антон Карпов отметил, что сейчас школьники живут в сети, поэтому подобные программы крайне актуальны и могут повысить уровень их цифровой грамотности.

«Новый выпуск „Цифрового ликбеза“ поможет ребятам в интерактивном формате узнать об основах кибербезопасности на примере реальных кейсов. Школьники, которые заинтересуются темой, смогут разобраться на практике, какие задачи стоят перед сотрудниками команды информационной безопасности и узнать о разнообразии технических и нетехнических специальностей в этой сфере», — прокомментировал он.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко добавил, что перед взрослыми экспертами сегодня стоит задача — сделать гаджеты полезными для подрастающего поколения. Подобные курсы помогут детям, в том числе научиться противостоять мошенникам, заметил он.