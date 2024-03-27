В США призвали выбирать между помощью Украине и проблемами американцев

Фото: Reuters / Adrees Latif

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Конгрессмены Штатов все громче говорят о том, что властям пора расставить приоритеты.

Украина не получит новую помощь от США, пока власти Штатов не решат свои внутренние проблемы, в первую очередь, в обеспечении безопасности границ. Об этом в эфире Fox News заявил конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс.

По словам американского политика, пока Вашингтон смотрит в сторону Киева, в самих США ситуация становится все сложнее.

«У нас, в нашей стране, на свободе ходит иранский убийца. Сейчас идет его розыск. Но при этом о чем мы говорим? Мы говорим об Украине. А что мы будем делать для защиты американских граждан, которые сейчас в своих домах оказались из-за Джо Байдена в меньшей безопасности. Хватит уже! Ничто более не должно поступать на рассмотрение до тех пор, пока мы не обезопасим и не закроем эту границу», — выступил Оглс.

Конгрессмен также признался, что на него и его коллег оказывается давление со стороны администрации Байдена, заставляя продолжать поддержку киевского режима.

Проблема миграционной политики в последнее время стоит в США довольно остро. Особенно ситуация накалилась после того, как власти Техаса без разрешения федеральных органов возвели стену на границе с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт заявил, что это стало вынужденной мерой из-за невыполнения президентом страны своих прямых обязанностей.

«Ни одной недели не обходится без того, чтобы американец не был убит, изнасилован или не подвергся бы нападению со стороны того, кому Байден разрешил незаконно попасть в нашу страну», — заявил Эбботт.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что США выделили Украине уже потраченные 300 миллионов долларов.