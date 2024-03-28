Искусство на теле и от души: кто такой тату-мастер и какие проблемы в профессии всплывают не сразу

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Olga Sokolova 5-tv.ru

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Важно ли наличие художественного образования у тату-мастера? Можно ли работать с детьми? Обо всем этом и не только рассказала опытный эксперт Анастасия Рыбина.

В XXI веке набирают большую популярность креативные профессии. Одна из них — тату-матер. Правда, бросаясь в омут с головой, молодые люди часто терпят неудачу: не могут рассчитать затраты на производительность, зарабатывать большие деньги. А хочется все и сразу! Как не растеряться на пути к мечте и какие неожиданности могут поджидать? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала опытный тату-мастер Анастасия Рыбина.

Как стать тату-мастером?

Тату-мастер Анастасия делает татуировки более 10 лет. Девушка рассказала, что наличие художественного образования или увлечение рисованием является большим плюсом в этой профессии, однако это не обязательно.

Чтобы стать специалистом в этой сфере, необходимо пройти определенные курсы. На данный момент насчитывается большое количество предложений.

«Там учат, как держать машинку, объясняют вам основную технику безопасности. Вы получаете определенную базу. С этой базой можно пойти разными путями. Самый лучший путь — найти хорошего тату-мастера, который работает уже долгое время. Он возьмет вам под свое „крылышко“ и поможет в становлении», — отмечает Анастасия.

Если вы не можете найти себе наставника, есть возможность продолжить обучение с помощью YouTube-каналов. Практиковаться можно на искусственной коже, а также на своих друзьях и знакомых.

ТАСС/ Кухмарь Кирилл

Можно ли научиться делать тату по урокам на YouTube?

На данный момент существует большое количество обучающих роликов в интернете. В том числе есть видеоуроки по созданию татуировок. Однако Анастасия отмечает, что с только с их помощью сложно понять и прочувствовать некоторые нюансы профессии. А на курсах опытный мастер отслеживает ошибки и показывает, как их исправить.

«В принципе обучиться в интернете возможно при должном упорстве и большом количестве времени. Но могут сформироваться определенные паттерны, которые будут сильно мешать прогрессу. Переучиться будет очень сложно», — признается специалист.

Какими качествами должен обладать идеальный тату-мастер?

Эксперт рассказала, что многие необходимые качества нарабатываются в процессе профессиональной деятельности. Их невозможно не приобрести, работая в этой сфере. Одно из главных качеств –коммуникабельность.

«Ты должен настолько проникнуться человеком, создать ему комфортные условия, все объяснить, донести. Ты можешь создать это только коммуникабельностью. Если ты хорошо общаешься с людьми, если ты можешь их убедить в каких-либо вещах, то и никакого стресса не будет», -рассказывает тату-мастер.

Анастасия поделилась, что считает важными качествами в этой профессии чистоплотность и щепетильность. Она призналась, что многим мастерам не хватает этих черт:

«Я часто наблюдаю, что нет какого-либо алгоритма и тщательной подготовки рабочего места. Должен быть алгоритм. Все нужно протереть, расстелить, создать хорошие условия. Чтобы клиент, наблюдая за тобой, был полностью расслаблен и видел, как ты щепетильно относишься к своему оборудованию и не было ни одной мысли, что какая-то „зараза“ может попасть на его тело».

Разрешены ли тату на животных? Сколько может зарабатывать тату-мастер? Как правильно выбирать свое тату-направление? Ответы на эти и другие вопросы — в видео 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал: какие татуировки запрещено набивать на тело.