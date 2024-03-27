Польша приостановила учения НАТО после гибели пятого военного

Фото: www.globallookpress.com / Jakob Ratz

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Варшава намерена пересмотреть некоторые условия обучения.

Министерство обороны Польши приостановило все военные учения в стране после гибели уже пятого за последний месяц военнослужащего. Соответствующий документ размещен на сайте правительства страны.

«Решением министра национальной обороны остановлены все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники», — говорится в коммюнике оборонного ведомства Польши.

Власти решили пересмотреть процедуры и условия безопасности, применимые во время обучения солдат после очередного инцидента, приведшего к гибели солдата в Татрах — при сходе лавины погиб 30-летний спецназовец.

Всего два дня назад из-за подрыва тротилового заряда на полигоне в Шленском воеводстве погибли двое саперов. А тремя неделями ранее на полигоне в Дравско-Поморском гусеничная машина переехал двух военных.

Учения, которые на Западе позиционируют как «крупнейшие после холодной войны», призваны продемонстрировать «силу коллективной обороны НАТО перед лицом потенциальной российской агрессии против альянса».

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, может ли Польша отправить военных на Украину.