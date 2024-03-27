Сергей Собянин рассказал о социальной поддержке семей в Москве

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Градоначальник обратил внимание, что речь идет не только о социальных выплатах.

Семьи с детьми являются одной из приоритетных категорий жителей в Москве, которым предоставляется поддержка. В этом году выполнена индексация пособий и социальных выплат семьям на 5%. Сергей Собянин рассказал о поддержке семей с детьми в Москве.

«За последнее десятилетие число многодетных семей увеличилось больше чем втрое. Это огромное достижение Москвы. Сейчас в таких семьях растут свыше 500 тыс. детей», — написал Сергей Собянин.

Москва предоставляет родителям ежемесячные выплаты, компенсации и льготы. Многодетные семьи могут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом, а также получают другие виды поддержки.

В городе работают 18 семейных центров для комплексной помощи тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, отметил Сергей Собянин. Разрешать ссоры в семьях помогают специалисты службы медиации.