Президент WADA разболтал Вовану и Лексусу, для чего был нужен скандал с Валиевой

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Ситуация с российской чемпионкой запустила интересные процессы в мировом спорте.

Российские пранкеры Вован и Лексус анонсировали новый выпуск своего шоу, главным героем которого стал президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. Он рассказал о антироссийском заговоре в мире спорта и раскрыл, для чего на самом деле была нужна дисквалификация фигуристки Камиллы Валиевой.

Пранкеры представились руководству WADA высокопоставленным африканским политиком и решили обсудить решение решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который дисквалифицировал россиянку от соревнований на четыре года после обнаружения в ее пробах допинга.

«После этого скандала, этого решения о наказании российской фигуристки, я взял на себя инициативу запустить обсуждение этого вопроса. Но это не только обсуждение. Это стимул к изменению законодательства», — прокомментировал Банька.

Кроме того президент WADA раскритиковал работу Российского антидопингового агентства «РУСАДА». Он уточнил, что претензии носят политический подтекст. По его словам, не доверяют российским коллегам из-за «геополитической ситуации» и якобы зависимости от государства.

CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву от участия в соревнованиях сроком на четыре года. Дача начала отстранения 17-летней чемпионки — 25 декабря 2021 года. Она также была лишена всех титулов, что успела завоевать за это время.

CAS счел, что спортсменка нарушила антидопинговые правила. По заключениям инстанции, она якобы принимала запрещенный препарат триметазидин во время Олимпиады в Пекине. Как именно «допинг» попал в организм Валиевой — неизвестно, однако установлено, что дедушка фигуристки пьет лекарства с содержанием этого вещества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тутберидзе и Тарасова рассорились в пух и прах из-за Валиевой.