Задержан еще один соучастник нападения на псковских десантников в 2000 году

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Тогда в результате погибли 84 военнослужащих. Расследование дела продолжается.

Правоохранители в ходе расследования уголовного дела о вооруженном нападении на десантников Псковской дивизии в 2000 году задержали еще одного фигуранта. Об этом 5-tv.ru сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным силовиков, был задержан уроженец Дагестана Ислам Бациев, причастный к нападению, в результате которого тогда погибли 84 десантника и еще четверо получили ранения. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащего. Суд уже заключил его под стражу.

«Следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе произошедшего нападения, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи совместно с сотрудниками ФСБ России и МВД России продолжают устанавливать и других участников банды, причастных к этим преступлениям», — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ совместно с другими силовыми ведомствами уже установила причастность 43 лиц к нападению 2000 года. Из них были осуждены 24 члена банды, пятеро объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов дело было прекращено в связи со смертью.

Расследование продолжается, добавили в ФСБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силовики задержали в Запорожской области мужчин, которые по заданию Украины совершали теракты.