Россиянам посоветовали оценить риски при планировании поездок за границу

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Rubio

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Дипломаты не раз предупреждали о задержаниях или арестах в других странах по запросу США.

Россияне должны тщательно оценить все риски перед поездкой за границу и пребывании в других странах. С таким призывом выступило министерство иностранных дел России, заявление публикует РИА Новости.

«Вновь акцентируем внимание на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в тех или иных странах», — говорится в нем.

Дипломаты не раз предупреждали о вероятных задержаниях или арестах по запросам правоохранителей и спецслужб Соединенных Штатов, которые имеют соглашения об экстрадиции с более чем 100 странами, включая Таиланд, Египет, Турцию и Израиль.

В МИД добавили, что в департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) поступали обращения от россиян, связанные с ограничениями Евросоюза. В частности, речь идет о санкциях на ввоз из России личных вещей, а также въезд и пребывание авто с российскими номерами.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне смогут посещать Евросоюз без биометрического паспорта. Новая система начнет действовать во второй половине 2024 года.