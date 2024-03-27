Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в екатеринбургском Кольцово

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Почему командир решил приземлиться на запасном аэродроме?

Самолет «Уральских авиалиний», который выполнял рейс Карши (Узбекистан) — Москва, совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале.

Отмечается, что во время полета в самолете сработал датчик неисправности одной из гидросистем. С целью обеспечения безопасности было решено следовать на запасной аэродром. Посадка в Кольцо прошла благополучно.

Накануне, 26 марта, сообщалось об аварийной посадке пассажирского рейса Красноярск — Благовещенск в Чите. Рано утром пилоты лайнера сообщили о технической неисправности. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уже назвала причину экстренной посадки.

Ранее 5-tv.ru писал, что все пассажиры и члены экипажа самолета Piper PA-32 погибли в авиакатастрофе в США. Происшествие случилось недалеко от города Мадрас.