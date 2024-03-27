Управляющего директора рудника «Пионер» в Приамурье арестовали после ЧП

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; СКР по амурской области; 5-tv.ru

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Более недели назад 13 горняков оказались под завалами.

Управляющему директору рудника «Пионер» в Примурье, где более недели назад завалило 13 горняков, предъявили обвинение, а после суд заключил его под стражу. Об этом сообщили в Первом следственном отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Амурской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности при ведении работ.

По версии следствия, управляющий директор «Пионера» прекрасно понимал, что возглавляет опасный объект и на нем работы ведутся в непосредственной близости от водоема.

«Несмотря на то, что данное обстоятельство является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, подследственный не организовал проведение мероприятий по осушению указанного карьера. 18 марта 2024 года длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород. 13 работников-горняков оказались заблокированы в шахте», — подчеркивалось в заявлении ведомства.

Следственные действия по факту произошедшего продолжаются. Что сейчас с 13 заблокированными горняками — до сих пор неясно. Ход дела контролирует лично председатель СК России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бурение третьей скважины на руднике в Приамурье показало наличие воды в шахте.