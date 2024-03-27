Погиб глава спасавшей людей в «Крокусе» организации

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Изначально он числился в списке как пропавший без вести.

Андрей Сыропятов, глава студенческой организации, чьи участники спасли сотни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», погиб в результате трагедии. Об этом свидетельствуют данные МЧС России.

В день теракта двое участников организации помогали посетителям концертного зала выбираться из охваченного огнем здания. В «Крокусе» находилось 105 ее сотрудников.

Всем им удалось спастись, но Сыропятов, к сожалению, скончался. Изначально мужчина числился в списке как пропавший без вести.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru публиковал главную информацию на утро 27 марта про теракт в «Крокус Сити Холле».