Байден оскорбительно высказался в адрес Путина

Фото: www.globallookpress.com / CNP_AdMedia

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Сделал он это в ходе разговора об Украине.

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Северной Каролине вновь оскорбительно высказался в адрес президента России Владимира Путина.

«Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», — сказал он.

Байден сделал это заявление в ходе рассуждений о том, что власти Штатов могут привлечь дополнительные средства с помощью увеличения налогов для миллиардеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Байден позволяет себе такие высказывания из-за дефицита лекарств в Белом доме. Она напомнила, что тот лично говорил о дешевизне препаратов в Москве, и пообещала ему «подкинуть» их.