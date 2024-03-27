Группа «Пикник» посвятит концерт в Петербурге жертвам теракта в «Крокусе»

Фото, видео: Шамуков Руслан / ТАСС; 5-tv.ru

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Все вырученные средства пойдут тем, кого коснулась эта трагедия.

Память погибших сегодня почтит группа «Пикник». Именно ее концерт в «Крокус Сити Холле» выбрали для атаки террористы.

Музыканты вечером выступят в Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский» — все вырученные деньги пойдут тем, кого коснулась эта трагедия. За подготовкой к вечеру памяти жертв теракта следит корреспондент «Известий» Максим Облендер.

В ее коллекции — десятки афиш, книги с автографами и даже барабанная палочка, которую Екатерина поймала на одном из концертов группы «Пикник». Билеты на 27 марта она купила еще в начале декабря.

Тогда никто и не мог представить, какой кошмар случится в Подмосковье за несколько дней до этого. В тот вечер погибла помощница директора группы Екатерина Кушнер.

Барабанщик коллектива помогал выводить людей из задымленного зала. Музыкант не хочет говорить об этом, хотя это факт.

И, несмотря на общее состояние шока, «Пикник» решил отыграть концерт в Петербурге, но шоу его не назвать — это будет вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Все средства от которого отправят семьям погибших и пострадавшим.

«Я пойду обязательно, это будет поддержка группы и поддержка, память о тех, кто, к сожалению, погиб на концерте. Таких же фанатов, как и я, как мои друзья», — говорит Екатерина.

Тонны оборудования занимают свои места на сцене большого концертного зала «Октябрьский». Самая главная проблема была в том, что огонь полностью уничтожил оборудование группы «Пикник», пострадала большая часть инструментов оркестра. Все это пришлось искать заново по музыкальным магазинам, различным студиям и буквально по друзьям.

«Оркестру, не знаю, сложнее, потому что они потеряли старинные инструменты и еще будут выяснять, как это. Ну да. Но то, что сгорели инструменты, поверьте, это не самое страшное», — сказал музыкант группы «Пикник» Марат Корчемный.

Бас-гитарист «Пикника» Марат Корчемный рассказывает: веселые песни из программы убрали, заменили на более уместные. Декорации тоже будут сдержанными.

Если кто-то из фанатов не придет — они все поймут. Но сами для себя приняли непростое решение играть.

«Речь не шла, что эти деньги могут пойти еще куда-то, кроме как семьям пострадавших. Я действительно искренне благодарю наших зрителей и очень искренне горжусь ими. И единственное, что желаю, чтобы мы оставались вместе», — добавил он.

Фанаты обещают обойтись без флагов и бурных эмоций — этот концерт не развлечение. Поддержали музыкантов в этом непростом решении и коллеги по цеху.

«Я знаю, что есть разные точки зрения, что кто-то говорит, что это неправильно. Это им решать. Уныние — грех, и поддаваться унынию нельзя, я понимаю, что это сильный, мощный и требующий мужества поступок, и я к нему очень уважительно отношусь», — указал актер, режиссер Никита Высоцкий.

«Это благородный поступок группы „Пикник“, они, в общем-то, одни из пострадавших в этой ужасной трагедии. Они как никто другой понимали весь ужас того, что происходило в этот день. Я думаю, что мы все, музыканты, должны какую-то свою благотворительную акцию провести каждый», — подчеркнул саксофонист Игорь Бутман.

Концерт начнется в 19:00 с минуты молчания, меры безопасности будут усилены. А в финале, наверняка, прозвучит и эта песня «Пикника» с названием «За невинно убиенных», написанная 30 лет назад, но попадающая в самое сердце как никогда раньше.