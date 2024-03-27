Сербия сообщила о готовности лечить пострадавших в теракте в «Крокусе»

Фото, видео: Синицын Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Министр здравоохранения страны связался с российским коллегой сразу после трагедии.

С лечением пострадавших в теракте в красногорском «Крокус Сити Холле» готова помочь Сербия. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявила министр здравоохранения республики Даница Груичич.

«Мои соболезнования всем, которые потеряли своих родных в этот последний теракт в Москве. И все, что происходило в восточной Украине восемь лет назад — это все ужасно», — сказала Даница Груичич.

Сербия вообще была одной из первых стран, кто откликнулся на трагедию в «Крокусе». У посольства России в Белграде стихийный мемориал появился спустя всего несколько часов. Жители города несли живые цветы и зажигали свечи.

А спустя сутки — на товарищеском матче между местной «Црвеной Звездой» и петербургским «Зенитом» 45 тысяч сербов спели «Катюшу» и поддержали россиян баннерами и флешмобами. В какой-то момент трибуны превратились в огромный российский триколор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте.