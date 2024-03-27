Фото, видео: Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

В спектр задач войск национальной гвардии входит охрана стратегических объектов, а также сопровождение госслужащих, чиновников, грузов.

Росгвардия была создана восемь лет назад и объединила в себе лучшие традиции внутренних войск и спецназа. Росгвардейцы вносят значимый вклад в борьбу с терроризмом и организованной преступностью.

Охраняют важнейшие инфраструктурные объекты, в том числе атомной энергетики, а в зоне спецоперации принимают участие в боевых действиях и обеспечивают порядок на освобожденных территориях. Корреспондент «Известий» Иван Литомин — о тех, кто всегда на страже.

Это кадры учений, но условия здесь максимально приближены к боевым. По легенде — группа террористов засела в двухэтажном здании.

Задача — нейтрализовать противника, зачистить помещение. Бойцы отряда спецназначения Росгвардии «Витязь» идут на штурм.

Снаружи работает бронетехника и группа прикрытия, координирует работу спецназа сразу несколько дронов. И это, пожалуй, самая важная часть учений: взаимодействие с пилотом и отработка его указаний.

«Постоянная работа — и ты уже начинаешь чувствовать напарника, человека… Как он подействует в той или иной ситуации, что он будет делать… Вы это все обговариваете, отрабатываете и впоследствии уже можете без слов друг друга понимать», — говорит офицер войск нацгвардии.

Движение за движением, шаг за шагом — они отрабатывают каждое действие до автоматизма. В спектр задач войск национальной гвардии входит и охрана стратегических объектов, и обеспечение безопасности на общественных мероприятиях, а также сопровождение госслужащих, чиновников, грузов.

Отрабатывать надо разные задачи и в любых условиях. Это зачистка опорного пункта противника в прифронтовой зоне, но боевые задачи могут быть поставлены и в городской среде.

Вот, к примеру, условный преступник пытается скрыться на легковом автомобиле. А в этом случае специалистам нужно обезвредить взрывное устройство, которое обнаружила служебная собачка прямо на лестнице жилого дома.

С рюкзаком начинает работать взрывотехник. И, когда становится ясно, что отключить устройство не получится, в дело снова вступает дрон.

Спецназ, ОМОН, инженерно-саперные подразделения, вневедомственная охрана — все они входят в состав войск нацгвардии. Из МВД в отдельную структуру их выделили с 2016-го.

И сегодня бойцы отмечают свой профессиональный праздник. Они называют себя воинами и с уверенностью заявляют, готовы отдать за Родину все, включая собственную жизнь.

«Солдат — это профессия, а воин — это состояние души. Это человек, который, несмотря ни на что, ставит человеческие, жизненные и государственные интересы превыше личных», — отмечает командир отряда специального назначения войск национальной гвардии «Витязь» Александр Белоглазов.

Росгвардейцев сегодня почти 350 тысяч. И многие из них профессиональный праздник встречают на боевом дежурстве.