Дуэль украинского и российского дронов под Артемовском попала на видео

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Силы были несопоставимы, но наши военные все равно решили идти на таран.

Настоящая дуэль дронов развернулась в небе на артемовском направлении. С одной стороны — ударный украинский беспилотник типа «Баба Яга» с мощными винтами и возможностью нести до 60 килограммов взрывчатки.

С другой — небольшой разведывательный российский аппарат. Силы были несопоставимы, но наши военные все равно решили идти на таран.

Правда, предварительно оснастили свой дрон стальными трубками. После этого он завис над «Бабой Ягой», заблокировал ее винты и переломал их с помощью тех самых трубок — украинский беспилотник беспомощно рухнул на землю.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.