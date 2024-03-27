Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное на утро 27 марта

Фото, видео: Telegram / Воробьёв LIVE / vorobiev_live; 5-tv.ru

Теперь разбирать завалы в концертном зале будет тяжелая спецтехника.

Поисково-спасательная операция в «Крокус Сити Холле» завершена, людей под завалами больше нет. Об этом сотрудники МЧС доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Число жертв трагедии к этому моменту остается прежним — 139 человек. Личности 120 из них уже установлены.

Круглые сутки на месте работали порядка тысячи человек, в том числе кинологи. Они обследовали буквально каждый метр в сгоревшем зале.

Теперь разбирать завалы в «Крокусе» будет тяжелая спецтехника. По-прежнему на территории комплекса оказывают психологическую помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Работает и пункт выдачи личных вещей. У стихийного мемориала не прекращается поток скорбящих: даже на пятый день после теракта сотни людей несут цветы, игрушки и бумажных журавлей, а также зажигают свечи.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.