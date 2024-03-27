«Росатом» заработал на скачке цен на уран после заявлений США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО; 5-tv.ru

Алексей Лихачев призвал международное сообщество к длительному планированию и минимизации внешнего влияния на атомную энергетику.

«Росатом» заработал на резком скачке цен на уран на фоне заявлений западных экспертов и политиков о возможных ограничениях поставок. Об этом RT на форуме «Атомэкспо — 2024» сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Так, волатильность на рынке спотовых контрактов на уран объясняется высказываниями в Вашингтоне о «каких-то грядущих ограничениях». Это сподвигло людей покупать «в моменте», тем самым наращивая спрос в несколько раз.

«Спрос рождает предложение: цены скакнули — люди отдали деньги, а мы на этом заработали», — отметил он.

Лихачев также добавил, что подобные ситуации нестабильности, вызванной высказываниями политика или эксперта, рушат «годами создаваемые цепочки поставок, расчеты». Теряют деньги только покупатели, а поставщик «зарабатывает всегда».

Он призвал все международное сообщество к длительному спокойному планированию и минимизации внешнего влияния на атомную энергетику.