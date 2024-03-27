Группа «Пикник» проведет в Петербурге вечер памяти жертв теракта в «Крокусе»

Фото, видео: Синицын Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Все вырученные средства пойдут в помощь пострадавшим.

Невероятное событие произойдет сегодня в Петербурге. Там спустя четверо суток после трагедии в «Крокус Сити Холле» на сцену выйдут музыканты группы «Пикник».

В Москве они так и не появились из-за кулис — террористы ворвались в зал раньше. Но бандитам никого не запугать, именно поэтому «Пикник» не отменяет свой концерт в Северной столице, а делает его вечером памяти жертв теракта.

В коллективе тоже есть погибшие во время нападения, почти все оборудование сгорело в огне, но музыканты понимают, что им надо вновь взять в руки инструменты и показать нашу силу.

Все вырученные средства пойдут в помощь пострадавшим. Корреспондент «Известий» Максим Облендер расскажет о предстоящей благотворительной акции.

До трагических событий концерт в Петербурге в БКЗ «Октябрьский» тоже планировался как шоу. Ведь «Пикник» — это всегда отличная музыка, невероятные декорации, световые проекции, солд-аут.

Афиши на концертном зале до сих пор приглашают на программу «Новое измерение» с оркестром. Но никакого шоу не будет: будет музыка, будет оркестр, а официальное название — «Вечер памяти жертв теракта в „Крокус Сити Холле“».

Их ожидали увидеть тысячи фанатов, но в тот вечер на сцену «Крокуса» музыканты так и не вышли. Барабанщик коллектива Ильгиз Юнусов помогал выводить людей.

В страшной трагедии погибла помощница концертного директора Екатерина Кушнер. Отыграть концерт будет непросто, эта рана никогда не заживет.

«Знаете, нас пытаются напугать, пытаются уничтожить. Все, что нам остается — это делать то, что мы делаем. Мы делаем то, что делаем», — рассказал бас-гитарист группы «Пикник» Марат Корчемный.

В ту ночь фанатка группы Мария обзванивала всех своих друзей, кто смог поехать в столицу на концерт. Она тоже хотела, но решила все-таки пойти на шоу в Петербурге — билеты купила за полгода.

«Мы должны прийти поддержать их. Без подарков, без флагов, без веселья, это все-таки концерт памяти, не развлечение. И я очень рада, что у меня дорогой билет в первый ряд и деньги от него пойдут на благотворительность на поддержку пострадавших», — рассказала Мария Еж.

Таково решение музыкантов и оркестра — помочь семьям погибших и тем, кто пострадал.

«Мы понимаем, что мы должны что-то делать, должны быть с нашими зрителями вместе и чем можно помочь, тем можно помочь. Можем собрать — можем собрать, можем играть — будем играть», — считает Корчемный.

Инструменты группы и оркестра, гастрольные чемоданы, документы музыкантов сгорели, несколько дней они собирали новую аппаратуру. Сейчас она занимает свои места на сцене БКЗ.

По информации площадки, фанаты не возвращают билеты и ждут вечер памяти. Поддерживают музыкантов и коллеги по цеху.

«К сожалению, Катя Кушнер, которую „Пикник“ потерял, она работала с нами и была нам добрым другом и коллегой. Наше сердце разбито. И мы безмерно гордимся, что они решили провести завтра этот концерт», — сказала вокалистка «Мельницы» Хелависа.

Он начнется с минуты молчания, программа будет отличаться от изначальной. А зал наверняка окрасится в цвета группы «Пикник» — черный и фиолетовый, в знак скорби и надежды на то, что трагедия никогда не повторится.