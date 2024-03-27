Путин вручил премии молодым деятелям культуры. Главное

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На приеме в Кремле те, для кого искусство — сама жизнь.

Один из ярких образов мира в Донбассе презентовали Владимиру Путину. Президенту подарили картину с символичным названием «В минуты тишины», она посвящена маленьким жителям этого многострадального региона.

О детях много говорили на встрече в Кремле, где вручались премии молодым деятелям искусства. Корреспондент «Известий» Максим Прихода наблюдал за этим.

Для того, чтобы поговорить о вечном — об искусстве — повод обычно не нужен, но сегодня он есть. Накануне в стране прошел День работника культуры.

На приеме в Кремле те, для кого искусство — сама жизнь. Путин подчеркивает: в минуты потрясений именно их труд помогает найти в себе силы.

«В тяжелые, трагические периоды еще больше возрастает значение культуры и ее духовных, нравственных моральных ценностей. Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших, в нашей решимости быть сильными и сплоченными», — сказал Путин.

В Екатерининском зале Путин вручает президентские премии тем, кто создает произведения для детей и молодежи, и самим юным деятелям культуры. Литература, кино, музыка и театр, созданные молодыми и для молодых, — это то, что с ранних лет формирует сознание новых поколений россиян.

От этого напрямую зависит то, какое будущее ждет нашу страну. Пример того, как нужно относиться к работе с подрастающим поколением, демонстрирует Константин Кириллов.

Более 20 лет назад он возглавил Рязанский областной кукольный театр. Сегодня он — один из лучших не то что в стране, в мире. Те, кто работал с Константином Кирилловым, подчеркивают, что в его театре интересно не только детям.

«Вы посмотрите, где мы находимся, в каком мы театре находимся, что это за театр кукол? Много ли таких театров кукол? Приезжая на различные фестивали, ты понимаешь, насколько классный у тебя театр», — отметил артист рязанского театра Василий Уточкин.

А это Алекандр Рамм — один из самых востребованных молодых академических музыкантов. Он — солист Санкт-Петербургского дома музыки, такие, как он, — будущее российской классической музыки.

«Я глубоко благодарен моим великим учителям, чья мудрость и наставничество сыграли важнейшую роль в формировании меня как музыканта и как личности. Также от всего сердца я хочу поблагодарить Московскую государственную академическую филармонию и лично Алексея Алексеевича Шалашова и Санкт-Петербургский дом музыки и лично Сергея Павловича Ролдугина за то, что поверили в меня и предоставили возможность выходить на большую сцену», — сказал виолончелист лауреат премии РФ для молодых деятелей культуры Александр Рамм.

В числе лауреатов президентской премии — Алексей Крюков. Художник, который еще студентом отправился в города Донбасса, чтобы реалистично и смело запечатлеть образы борцов за свободу региона. Получив почетную премию, сделал Путину ответный подарок.

«Я увидел в Луганске — приезжал туда в 2016 году, заезжал туда как волонтер и как художник в том числе — на асфальте изрешеченном детские рисунки. И вот эту картину я решил написать, где девочка рисует мир на асфальте, родителей, которых уже, быть может, нету, к сожалению. Владимир Владимирович, я хочу эту картину вам подарить в знак уважения», — отметил Алексей Крюков.

Россия — страна с тысячелетней историей и глубокими и славными культурными традициями. И остается таковой благодаря этим людям.

«Ваше искусство, просветительская деятельность наполняют культурное пространство России энергией подлинного творчества, вдохновения и гуманизма. Вы придаете новое, выразительное звучание нашим важнейшим традиционным ценностям, духовно-нравственным идеалам, исторической памяти, любви к Отечеству и ответственности за его судьбу», — сказал Путин.

В одном ряду с молодыми — деятели известные. Те, кто сегодня составляет без преувеличения творческую элиту нашей страны.

«Как очень хорошо сказал Владимир Владимирович, это нескончаемая река талантов, которая действительно из поколения в поколение передается, льется. Мне кажется это вообще главная составляющая нашей жизни — искусство», — отметил композитор, продюсер, народный артист РФ Игорь Матвиенко.

Писатели и поэты, художники, музыканты и композиторы, отцы русской театральной и хореографической школы — это те, кем наша страна всегда могла гордиться. И здесь, среди молодых и творческих, становится ясно, что эта традиция не будет прервана.