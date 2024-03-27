Роберт Паттинсон впервые стал отцом
Daily Mail: Роберт Паттинсон впервые стал отцом
Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press
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Что известно о пополнении в звездной паре?
Голливудский актер Роберт Паттинсон и модель Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями. Звезд заметили на прогулке с малышом в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail.
Пара прятала лица под очками и кепками, а Паттинсон к тому же надел капюшон. Однако такая маскировка не защитила их от папарацци.
Звезд сфотографировали, пока они гуляли с коляской. К слову, пара еще не раскрывала пол ребенка.
Они уже три недели не выходят на связь в соцсетях. Новостей о ходе беременности тоже было немного — известно только то, что пара съехалась незадолго до появления ребенка на свет.
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