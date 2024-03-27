Банки спишут кредиты погибших при обстрелах приграничных регионов и терактах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Как работает этот механизм?

Сбербанк всегда списывает все виды кредитов с клиентов, погибших во время боевых действий на приграничных территориях или в результате терактов. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Сбербанк с первых дней СВО фокусируется на обеспечении непрерывности деятельности в приграничных территориях, приоритетной поддержке клиентов в Белгородской и Курской областях», — цитирует заявление РИА Новости.

Живущие на приграничных территориях, а также эвакуированные, пострадавшие и погибшие в ходе СВО добавлены в спецпрограмму помощи заемщикам. Одна из мер — беспроцентная отсрочка по платежам до одного года.

Совкомбанк и «Хоум Банк», как отмечается, также единоразово спишут все кредиты пострадавшим от обстрелов в российских субъектах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям списать кредиты граждан, погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».