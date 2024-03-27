Путин поздравил военных с Днем войск национальной гвардии России

Фото, видео: Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

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Бойцы Росгвардии обеспечили безопасность на выборах президента.

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем войск национальной гвардии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Рад поздравить всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал гвардии и, конечно, ветеранов с профессиональным праздником. Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине», — сказал глава государства.

Он также отметил вклад бойцов в обеспечение правопорядка. Они решают важные и ответственные задачи, а именно — борются с преступностью, терроризмом и экстремизмом.

Путин подчеркнул, что бойцы Росгвардии успешно обеспечили безопасность на выборах президента России, «Играх будущего» и Всемирном фестивале молодежи.

«Особо хочу отметить наших товарищей, которые несут службу на Донбассе и в Новороссии в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий», — добавил президент.

Бойцы Росгвардии на новых территориях бесстрашно сражаются и проводят смелые операции. В России всегда будут помнить героев, которые пали за свою страну и за будущее ее народа, подчеркнул Путин. Президент пожелал военнослужащим новых успехов, а также всего самого доброго их семьям и близким.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поблагодарил силовиков за задержание террористов из «Крокуса».