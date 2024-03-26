SHAMAN направит средства от концерта в Ессентуках на помощь пострадавшим в «Крокусе»

SHAMAN направит средства от концерта на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Он также устроил минуту молчания по жертвам трагедии в полной темноте под колокольный звон и звук биения сердца.

Певец SHAMAN направит полученные от концерта в Ессентуках средства на помощь тем, кто пострадал в «Крокусе». Это выступление стало для артиста первым после страшного теракта.

«Родные, только что в Ессентуках состоялся мой первый после трагедии концерт. Все полученные от него средства также будут направлены на помощь пострадавшим в „Крокусе“», — написал исполнитель в Telegram-канале.

Он устроил минуту молчания по жертвам трагедии в полной темноте под колокольный звон и звук биения сердца. В этот момент на экранах в зале появились цифры даты трагедии — 22.03.24.

А после, как символ возрождения и ответа на угрозу, SHAMAN исполнил свой хит «Встанем». При этом артист уже перевел пять миллионов рублей «Российскому Красному Кресту» на помощь пострадавшим.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Пикник» направит пострадавшим при теракте средства от концерта в Петербурге.